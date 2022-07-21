ВКС России уничтожили более 600 боевиков и наемников в Одесской области

ВКС России в Одесской области уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка.

Кроме того, 17 июля в результате атаки по пункту временной дислокации ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.

В начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на Украине за последние 10 дней уничтожены 170 иностранных наемников. Еще 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну.