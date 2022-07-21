21 Июля 2022
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Общество Новосибирская область
Уход за инвалидами (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

55 школ родственного ухода открылись в Новосибирской области с 2020 года

Свыше 2500 граждан в Новосибирской области прошли обучение по уходу за пожилыми и инвалидами. Данное направление активно развивается в регионе.

О перспективах и результатах рассказали журналистам в ходе пресс-тура в ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр».

уход за инвалидами, медицина, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«В 2020 году министерством труда и социального развития Новосибирской области в ходе создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами были открыты школы неформального родственного ухода. Сейчас таких школ в Новосибирской области уже 55, они организованы при районных комплексных центрах социального обслуживания населения и в подведомственных минтруда и соцразвития региона учреждениях социального обслуживания», – прокомментировал начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов регионального министерства труда и соцразвития Дмитрий Журин.

министр, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Данная технология является основным компонентом системы поддержания семейного ухода и включает обучение теоретическим и практическим навыкам ухода за пожилыми людьми и инвалидами специалистов учреждений социального обслуживания населения, родственников и непосредственно самих граждан в части обучения навыкам самообслуживания.

В 2020 году обучение в школе ухода прошли 1066 граждан, в 2021 году – 3600 граждан, за первое полугодие 2022 года – свыше 2500 граждан. Занятия ведут специалисты центра – врачи и медицинские сестры. В рамках программы специалисты научат, как ухаживать за пожилыми и инвалидами: программа затрагивает такие аспекты ухода, как гигиена маломобильного человека, перемещение тяжелобольного, смена постельного и нательного белья, организация безопасного пространства.

уход за инвалидами, медицина, здравоохранение, инвалидная коляска(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Наиболее востребованы занятия у сотрудников социальной сферы, также с сентября месяца начинается сотрудничество с кафедрой социальной работы и социальной антропологии НГТУ, студенты будут проходить на базе геронтологического центра курс обучения по уходу за пожилыми людьми.

Теги: уход за больными, инвалиды, родственный уход



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