ВСУ ракетными ударами подожгли поля с пшеницей в Запорожской области

Украинские войска ударами РСЗО подожгли поля с пшеницей в Запорожской области, об этом сообщают местные фермеры.

"Обстреливают ракетами практически ежедневно, - сказал РИА Новости фермер, работающий в Пологском районе. - Сложно посчитать, сколько гектаров уже уничтожено".

Он добавил, что аграрии боятся выезжать в поля на уборочную из-за угрозы нанесения удара со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Поджоги происходят на фоне заявлений Киева и стран Запада о нехватке зерна на мировых рынках из-за невозможности его вывоза с Украины.

Напомним, после переговоров в Стамбуле украинская сторона подтвердила, что соглашение о вывозе зерна через Черное море почти достигнуто.