21 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР
Бессмертный полк, Приднестровье, Тирасполь (2016) | Фото: пресс-служба президента ПМР

У нас русские жалеют украинцев, украинцы жалеют русских, всех жалеют молдаване – глава Приднестровья

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельцев похвастался отсутствием в регионе межнациональной вражды.

"У нас нет национальных противоречий. Русские жалеют украинцев, украинцы жалеют русских. Всех жалеют молдаване. Мы никогда не наступали никому на "язык". Развиваем культуру и национальную идентичность любого народа, который здесь проживает, а их 72", - сказал Красносельцев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 30-летию миротворческой приднестровской миссии.

Также глава Приднестровья отметил, что в случае эскалации конфликта в Приднестровье неизбежно столкновение России и НАТО, этого нельзя допустить.

При этом сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия не допустит сценария с выводом российских миротворческих войск из Приднестровья. А глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук предупредил, что "действия Кишинева по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта".

Теги: вадим красносельцев, приднестровье, молдавия



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