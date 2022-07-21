В Пермском крае реабилитацию пройдут 40 участников спецоперации на Украине

В Пермском крае реабилитацию пройдут 40 сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации — участников специальной военной операции в Украине. Об этом сообщает "Комсомольская Правда" со ссылкой на зампредседателя заксобрания Прикамья Сергея Яшкина.

"Мне поступает множество обращений. Поэтому я инициировал решение этой проблемы. Были проведены многочисленные совещания по данному вопросу", - заявил парламентарий. Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Махонин.

Из краевого бюджета будет выделено 2 млн руб. На эти деньги в "Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн" пройдут реабилитацию пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также страдающие психосоматическими расстройствами.