21 Июля 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
реабилитация инвалидов боевых действий (2013) | Фото:

В Пермском крае реабилитацию пройдут 40 участников спецоперации на Украине

В Пермском крае реабилитацию пройдут 40 сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации — участников специальной военной операции в Украине. Об этом сообщает "Комсомольская Правда" со ссылкой на зампредседателя заксобрания Прикамья Сергея Яшкина.

"Мне поступает множество обращений. Поэтому я инициировал решение этой проблемы. Были проведены многочисленные совещания по данному вопросу", - заявил парламентарий. Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Махонин.

Из краевого бюджета будет выделено 2 млн руб. На эти деньги в "Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн" пройдут реабилитацию пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также страдающие психосоматическими расстройствами.

Теги: спецоперация, реабилитация



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