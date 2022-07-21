В Мегионе при поддержке нефтяников подготовили уникальную экспозицию

Новая этнографическая выставка скоро откроется в мегионском краеведческом музее. Уникальную экспозицию собрали при финансовой поддержке "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Как рассказали Накануне.RU в компании, новый историко-культурный проект стал результатом большой научной работы, проведенной сотрудниками Регионального историко-культурного и экологического центра. Экспозиция под названием "Два народа, живущих по "подолу Земли" создавалась при участии старейшин восточных ханты и лесных ненцев. Это позволило собрать множество раритетов и артефактов, в том числе шаманскую и ритуальную атрибутику.

"Открытие выставки приурочено к Году культурного наследия народов России. Благодаря нефтяникам мы представим широкой публике большое количество ценных экспонатов, часть из них увидят свет впервые, – подчеркнула директор Регионального историко-культурного и экологического центра Руслана Галив. – "Мегионнефтегаз" также помог нам "оживить" выставку с помощью современных технологий. Это позволит нашим гостям еще глубже погрузиться в материальный и духовный мир коренного населения Югры, вызовет интерес к истории родного края у детей и молодежи".

Поддержка инициатив по сохранению исторического и культурного наследия – одно из ключевых направлений программы социальных инвестиций «Славнефть-Мегионнефтегаза». «Наша программа направлена в том числе на раскрытие историко-культурного потенциала Югры, сохранение традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, – пояснил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Совместно с региональными властями, учеными и специалистами музея мы провели серьезную работу и воплотили в жизнь масштабный проект, ставший значимым событием в культурной жизни региона".

Отметим, ранее при поддержке компании был восстановлен комплекс памятников деревянного зодчества и сформирован культурно-туристический кластер в Нижневартовском районе. Также при содействии мегионских нефтяников в Югре ежегодно проводится музейный фестиваль "Хатлые" ("Солнышко").