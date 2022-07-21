21 Июля 2022
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Экономика Украина
гривны, гривна, валюта (2014) | Фото:Накануне.RU

Нацбанк Украины девальвировал гривну

Официальный курс гривны к доллару снижен сразу на 25% - с 29 гривен за доллар до 36 за доллар. Национальный банк Украины объяснил девальвацию желанием сбалансировать денежный рынок и поддержать устойчивость экономики.

С февраля курс гривны по отношению к доллару оставался фиксированным. И новая стоимость нацвалюты также будет закреплена.

В НБУ считают, что коррекция официального курса гривны будет иметь ограниченное влияние на инфляцию.

Регулятор также напомнил, что банки не могут продавать или покупать безналичную валюту дороже или дешевле 1% от официального курса. При этом курс продажи наличной валюты остается свободным.

Теги: нацбанк украины, гривна, доллар, курс валюты, девальвация



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