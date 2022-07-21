Начштаба ВВС США не исключил передачу Киеву западных истребителей

Начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители.

По его словам, речь может идти как об американских истребителях, так и о самолетах европейских оборонных концернов, в том числе о шведских Gripen и французских Rafale, передает ТАСС.

При этом вопрос отправки Киеву самолетов советского образца производства не рассматривается, "поскольку к ним сложнее будет достать запчасти", добавил Браун.

В апреле в Пентагоне сообщили, что Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты и запчасти к ним, но не от США.

Ранее Украина неоднократно просила передать ей советскую и российскую военную технику, сохранившуюся на территории западных стран, например, самолеты и зенитно-ракетные комплексы. США при этом принимали участие в разработке "схем передачи". Например, Вашингтон предложил Турции в обмен на возвращение в программу по поставкам истребителя F-35 передать Киеву российские ЗРК С-400, но власти Турции ответили отказом.