21 Июля 2022
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Политика За рубежом
F-16 (2022) | Фото: Russ Scalf/US Air Force

Начштаба ВВС США не исключил передачу Киеву западных истребителей

Начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители.

По его словам, речь может идти как об американских истребителях, так и о самолетах европейских оборонных концернов, в том числе о шведских Gripen и французских Rafale, передает ТАСС.

При этом вопрос отправки Киеву самолетов советского образца производства не рассматривается, "поскольку к ним сложнее будет достать запчасти", добавил Браун.

В апреле в Пентагоне сообщили, что Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты и запчасти к ним, но не от США.

Ранее Украина неоднократно просила передать ей советскую и российскую военную технику, сохранившуюся на территории западных стран, например, самолеты и зенитно-ракетные комплексы. США при этом принимали участие в разработке "схем передачи". Например, Вашингтон предложил Турции в обмен на возвращение в программу по поставкам истребителя F-35 передать Киеву российские ЗРК С-400, но власти Турции ответили отказом.

Теги: украина, истребители, сша



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