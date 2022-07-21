"ВСМПО - Ависма" планирует добывать в России сырьё для титана

Крупнейший в мире производитель титана – российская корпорация "ВСМПО-Ависма" рассматривает возможность самостоятельно заняться добычей сырья для его производства в России.

"Корпорация "ВСМПО-Ависма" с июня текущего года активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области", - заявили РБК в Роснедрах.

Сейчас Роснедра готовят для включения в перечень лицензирования на условиях аукциона восточную часть этого месторождения. Работа проводится на основании заявки государственной Корпорации развития Тамбовской области в лице "ГПК Титан". Аукцион может пройти в конце 2022 г., говорит представитель ведомства. Стартовый размер разового платежа за право пользования участком недр составляет около 1,7 млрд руб.

О том, что "ВСМПО-Ависма" рассматривает проекты по собственной добыче внутри России, говорил и заместитель главы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, выступая на заседании научно-технического совета госхолдинга "Росгеология" 15 июля.

"Такие проекты уже есть, они анализируются и рассматриваются. Думаю, до конца текущего года будут приняты решения об участии в этих проектах", - отмечал он.

Напомним, незадолго до начала СВО Россия заявила о проблеме стратегической зависимости от соседнего государства. Дело в том, что РФ не обеспечена собственной минерально-сырьевой базой редкоземельных элементов для производства титана и других материалов, а значительный объём их поставок обеспечивает именно Украина. Дмитрий Медведев указывал, что такая зависимость может привести к резкому увеличению цен для российских производителей по неконтролируемым политическим или экономическим причинам.