Роструд предостерег IKEA от нарушения прав работников

Роструд направила компании IKEA предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений поручила "предложить Роструду провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников IKEA". В настоящее время рассматривается соответствующий вопрос.

В адрес компании направлено предостережение. Как говорится в сообщении федеральной службы, "на текущий день массовых обращений от сотрудников IKEA в адрес Роструда не поступало".

Сегодня компания "плотно работает с Рострудом" и ищет варианты трудоустройства сотрудников, которые попадут под оптимизацию персонала, сообщает РБК.

Ранее компания заявила, что уходит из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Перед этим оставшиеся на складах товары предложили купить сотрудникам российского подразделения IKEA, а 5 июля должна была начаться онлайн-распродажа всего оставшегося уже для всех желающих.