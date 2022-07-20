В Константиновке украинские неонацисты удерживают в заложниках медицинский персонал

В городской больнице № 1 в Константиновке (ДНР) националисты оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили бронетехнику и артиллерию. О фактах использования украинскими вооруженными формированиями объектов здравоохранения в военных целях во время брифинга сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, неонацисты под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают персонал и пациентов больницы, фактически используя их в качестве "живого щита".

"В Зализном в здании поликлиники (просп. Пионеров) боевиками националистического батальона оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено. В Торецке (ул. Терешковой) и Дружковке (ул. Донской квартал) Донецкой Народной Республики в зданиях лечебных профилакториев дислоцированы подразделения ВСУ, размещены склады вооружения и боеприпасов, а на прилегающей к медицинским объектам территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО;

В Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в здании поликлиники (ул. Пограничная), в непосредственной близости от учреждения разместили большое количество военной техники, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - сообщил Мизинцев.

Он отметил, что происходящее остается без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.



Между тем, Киев устраивает провокации в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности. Так, 18 июля 2022 г. украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа "камикадзе" нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции (один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к АЭС). Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы.