СКР возбудил дело из-за обстрела Курской области

Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории села Городище Рыльского района Курской области, а также территории автомобильного пункта пропуска "Крупец" возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело возбуждено по статьям: покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, посягательства на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

По данным следствия, 20 июля 2022 года Вооруженными силами Украины осуществлен обстрел Курской области. Повреждены линии электропередач, а также здания пропускного пункта "Крупец". В результате преступных действий украинских силовиков никто не пострадал.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.