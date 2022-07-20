21 Июля 2022
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Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

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Последствия обстрела ВСУ в Белгородской области. (2022) | Фото: vk.com/bazarov_vv / пресс-служба правительства Белгородской области

СКР возбудил дело из-за обстрела Курской области

Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории села Городище Рыльского района Курской области, а также территории автомобильного пункта пропуска "Крупец" возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело возбуждено по статьям: покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, посягательства на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

По данным следствия, 20 июля 2022 года Вооруженными силами Украины осуществлен обстрел Курской области. Повреждены линии электропередач, а также здания пропускного пункта "Крупец". В результате преступных действий украинских силовиков никто не пострадал.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.

Теги: обстрел Курской области, уголовное дело, спецоперация, ВСУ



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