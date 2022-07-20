Свердловские полицейские в первом полугодии раскрыли 99% убийств и 100% изнасилований

20 июля 2022 года в Главном управлении МВД России по Свердловской области под председательством генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова состоялось расширенное заседание коллегии, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений за первое полугодие 2022 года.

В работе совещания приняли участие руководители всех территориальных ОВД, первые лица подразделений главка, а также начальник Уральского юридического института МВД Роман Павленков, руководитель Управления на транспорте МВД России по УрФО генерал-майор Александр Востриков, председатель Общественного совета при ГУ Владимир Красильников и глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин.

О результатах работы за шесть месяцев текущего года с докладом выступил начальник Штаба полковник Станислав Каргаев. Он отметил, что в регионе состоялось более пяти тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие порядка 2 млн. 800 тысяч человек. Благодаря хорошо скоординированной работе представителей МВД нарушений общественного порядка не допущено.

Отмечена тенденция к снижению регистрируемой преступности. Статистика показывает, что Свердловская область является самым безопасным регионом в УрФО — 613,7 преступлений на 100 тысяч населения (ХМАО – 622,5; ЯНАО – 625,0; Тюменская обл. – 808,7; Курганская обл. – 859,2 и Челябинская обл. – 940,3).

Наблюдается снижение тяжких и особо тяжких преступлений: на 12,9% и на 14,6% соответственно. Имеется позитивная динамика раскрываемости преступлений. Так, раскрываемость убийств составила 99%, грабежей — 91%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, изнасилований — 100%. Общая раскрываемость составила 63,1%.

Органами предварительного следствия полиции расследовано 212 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, установлено около 2 тысяч лиц, совершивших преступления данной направленности.

На 17,5% стало меньше совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в быту, на 17,0% в состоянии алкогольного опьянения, на 10,7% меньше привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних, на 3,8% снижено количество лиц, ранее преступавших черту закона.

"В отчетном периоде также сотрудниками полиции выявлено 185 преступлений коррупционной направленности, 22 криминальных эпизода в сфере металлургии, 14 — в машиностроении, 23 — связанных с незаконной добычей леса. Пресечена деятельность четырех нарколабораторий, раскрыто 55 преступлений по линии НОН в составе организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечено 46 наркодилеров из числа членов ОПГ. Изъято 56,5 кг различных наркотических веществ, основная масса которых является «синтетикой». В целом, работа свердловской полиции в первом полугодии 2022 года оценивается положительно, с поставленными задачами по охране правопорядка гарнизон справился. Тем не менее, генерал Мешков заслушал ряд руководителей, допустивших просчеты в работе, и предупредил их о персональной ответственности в случае, если по итогам третьего квартала положение дел на вверенной территории не будет поправлено в лучшую сторону. Давая оценку деятельности ОВД, начальник главка рекомендовал руководителям отделов полиции больше уделять внимания решению проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так как именно их мнение является одним из ключевых факторов при определении степени доверия населения к полиции", - рассказал Накануне.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, комментируя итоги Коллегии.

По его данным, среди лучших подразделений гарнизона по показателям были отмечены ОВД Камышлова (подполковник полиции А.А. Кириллов), Новоуральска (подполковник полиции М.Н. Метелица ), Кировграда (подполковник полиции В.А. Кац), Полевского (подполковник полиции С.С. Орлов), Верхней Салды (полковник полиции П.В. Пайцев), Серова (полковник полиции О.В. Якимов), Тавды (подполковник полиции И.В. Астапенко), Красноуральска (подполковник полиции С.В. Запецкий), Невьянска (полковник полиции С.А. Горбунов) и Сысерти (полковник полиции Д.И. Прутьян). Положительная динамика в работе зафиксирована также в Екатеринбурге (полковник полиции И.Е. Озеров) и в Нижнем Тагиле (полковник полиции И.А. Абдулкадыров).

Среди основных задач, поставленных начальником ГУ МВД области личному составу на второе полугодие, подготовка к обеспечению безопасности в период проведения Единого дня голосования, работа по профилактике и раскрытию дистанционных мошенничеств, контроль за законностью пребывания на территории РФ иностранных граждан и реализация комплекса мер, направленных на оздоровление ситуации на дорогах области.

