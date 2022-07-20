Москальковой поступило больше сотни обращений о пропаже связи с родственниками из ДНР

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем telegram-канале сообщила, что ей поступило больше сотни сообщений от россиян об утрате связи с родственниками с Донецкой Народной Республики, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудники ее аппарата в ходе рабочей поездки в ДНР встретились с уполномоченным республики и передали списки жителей, с которыми были утрачены родственные связи.

"В марте этого года мы подписали соглашение о взаимодействии. Это не просто исторический юридический факт, это начало большой серьезной работы по оказанию взаимной помощи и поддержке. Наша синергия, наше взаимодействие позволили повысить гарантии соблюдения прав человека. У нас появились новые возможности для помощи людям, которые находятся на территории Российской Федерации, и тем, кто проживает в ДНР, в том числе гражданам России", - отметила Москалькова.

Таке она сообщила о планах переместить маломобильных, пожилых, тяжелобольных людей с ограниченными возможностями на территорию России, которых ждут родственники. Ранее данный вопрос был проработан с пунктами временного размещения на территории Ростовской области, где люди будут находится до прибытия их родных. Москалькова получила более 600 обращений по этому вопросу.