20 Июля 2022
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Татьяна Москалькова, Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Москальковой поступило больше сотни обращений о пропаже связи с родственниками из ДНР

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем telegram-канале сообщила, что ей поступило больше сотни сообщений от россиян об утрате связи с родственниками с Донецкой Народной Республики, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудники ее аппарата в ходе рабочей поездки в ДНР встретились с уполномоченным республики и передали списки жителей, с которыми были утрачены родственные связи.

"В марте этого года мы подписали соглашение о взаимодействии. Это не просто исторический юридический факт, это начало большой серьезной работы по оказанию взаимной помощи и поддержке. Наша синергия, наше взаимодействие позволили повысить гарантии соблюдения прав человека. У нас появились новые возможности для помощи людям, которые находятся на территории Российской Федерации, и тем, кто проживает в ДНР, в том числе гражданам России", - отметила Москалькова.

Таке она сообщила о планах переместить маломобильных, пожилых, тяжелобольных людей с ограниченными возможностями на территорию России, которых ждут родственники. Ранее данный вопрос был проработан с пунктами временного размещения на территории Ростовской области, где люди будут находится до прибытия их родных. Москалькова получила более 600 обращений по этому вопросу.

Теги: ДНР, ЛНР, Москалькова, родственники



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