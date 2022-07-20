Омбудсмен Карелии держит на контроле эвакуацию детей из Югры с острова Валаам

Группу детей из Югры, которые застряли на острове Валаам из-за шторма, после эвакуации разместят в общежитии Сортавальского техникума. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева.

"Организован прием в общежитии Сортавальского техникума, где уже подготовлены места для размещения детей - горячее питание и все необходимое", - цитирует его издание.

С детьми на Валааме сейчас находится представитель правоохранительных органов. Как только позволят погодные условия, группа отправится в Сортавалу на судне, которое курсирует между материком и островом. После этого детей начнут готовить к отправке домой. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

"Хотелось бы призвать родителей направлять детей в лагеря, которые входят в реестр и отвечают всем требованиям безопасности. Если организуются подобные походы, то ориентироваться на организации, которые имеют опыт, являются государственными, поскольку некоммерческие структуры часто отличаются правовым нигилизмом, не соблюдают те требования и правила, которые имеются", - сказал омбудсмен.

Как сообщало Накануне.RU, группа детей из Югры застряла на острове Валаам в Карелии из-за шторма. Организаторы шлюпочного похода по Ладожскому озеру проигнорировали предупреждения синоптиков о надвигающемся шторме и предостережение прокуратуры о недопустимости водной прогулки до озера.

Организатором шлюпочного похода по Ладожскому озеру является "Союз морских пехотинцев" Югры. Группа состоит из 24 человек, из них 20 - дети, четверо - сопровождающие взрослые, в том числе руководитель "Союза морских пехотинцев". К Валааму группа отбыла 19 июля.

Отмечается, что маломерные суда могли отходить от берега лишь на три километра от берега. При этом высота волны не должна превышать 0,75 метров. Прокуратура направила в СКР материалы о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Эвакуировать детей с острова Валаам на материковую часть пока невозможно - спасатели ждут завершения шторма на Ладожском озере.