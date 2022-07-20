20 Июля 2022
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Политика Санкт-Петербург
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Смольный спасает провальную транспортную реформу "постановочными" роликами?

Правительство Санкт-Петербурга опубликовало очередной ролик со словами благодарности от жителей города за «комфортную» транспортную реформу. При этом в не постановочных опросах, проводимых местными активистами, петербуржцы высказывают ровно противоположное мнение, жестко критикуя администрацию губернатора Александра Беглова за непродуманный переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО).

Финальный этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге стартовал 15 июля. Городское правительство в своем официальном телеграм-канале опубликовало приуроченный к этому событию видеоролик, в котором жители и гости Северной столицы высоко оценивают комфорт новых автобусов. Как отмечают в Смольном, «молодых петербуржцев особенно радует возможность безналичной оплаты, а люди старшего возраста отмечают удобство салонов».

Однако данное видео, очевидно, носит постановочный характер, ведь настоящее отношение горожан к работе Смольного под руководством губернатора Беглова и новой модели транспортного обслуживания наглядно демонстрируют многочисленные комментарии с прямым негативным посылом и бесконечным потоком обращений и требований восстановить транспортную систему города, действовавшую до введения изменений городской администрацией.

Также стоит отметить, что в публикуемых активистами роликах петербуржцы дают низкую оценку как новым автобусам, так и всей транспортной реформе Смольного. Горожане указывают на нехватку общественного транспорта, непродуманные маршруты, увеличенный интервал движения, неработающие кондиционеры в переполненных салонах и длинные очереди на остановках, которых, к слову, тоже катастрофически не хватает городу. Люди негативно высказываются об организации всего процесса перехода на НМТО в целом, призывая местное руководство вернуть сеть маршрутных такси и исправить другие ошибки, допущенные чиновниками еще на этапе разработки реформы.

Отдельного внимания заслуживает и череда чрезвычайных происшествий с участием закупленных Смольным автобусов, которые не только регулярно попадают в ДТП, но и воспламеняются, в результате полностью выгорая. Пожары на общественном транспорте с начала проведения реформы уже приобрели системный характер, в связи с чем в Сети начали распространять инструкцию по эвакуации из горящих автобусов. При этом ранее курирующий транспортный блок вице-губернатор Кирилл Поляков утверждал, что новые автобусы более экологичные, комфортные и безопасные.

Реформа системы общественного транспорта в Северной столице, по мнению жителей города, оказалась провальной, но губернатор Александр Беглов и его подчиненные не спешат устранять свои просчеты и решать появившиеся в связи с НМТО проблемы. На фоне бездействия властей и безучастной позиции Смольного петербуржцы все чаще призывают к немедленной отставке действующего градоначальника, называя «позором» управленческие решения городского правительства под его руководством.

Теги: смольный, александр беглов, транспортная реформа, дтп



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