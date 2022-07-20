Киссинджер: Западные лидеры не понимают, куда идут

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер раскритиковал западных лидеров.

Оценивая деятельность нынешних европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, Киссинджер сказал, что они не понимают, куда они движутся, как это понимали Конрад Аденауэр и Шарль де Голль.

Киссинджер советует Джо Байдену быть осмотрительным с Китаем. Ранее он заявлял, что все более враждебные отношения между США и Китаем грозят глобальной катастрофой.