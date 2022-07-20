Путин позавчера смотрел в интернете мемы про себя

Президент России Владимир Путин рассказал, что видел мем про себя, которым, вероятно, пугают европейцев в связи с энергетическим и экономическим кризисом и необходимостью экономить.

"Позавчера мне показали картинку – в Европе в интернете, в СМИ распространяется… Картинка: человек изображен и внизу подпись: "Хочешь рассердить Путина – мой только эти четыре места. И показано: здесь, здесь, здесь и здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили!", - расстроился президент.

Он добавил, что Европа сама "натворила дел", а теперь ищет виноватого.