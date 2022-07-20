20 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Челябинске семилетний ребенок погиб, упав в колодец на территории школы

В Челябинске семилетний ребенок погиб при падении в открытый колодец на территории школы в поселке Федоровка. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию данной системы водоотведения. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - рассказали в ведомстве.

Также по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

Теги: ребенок, колодец, школа, проверка,



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