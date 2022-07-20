В Челябинске семилетний ребенок погиб, упав в колодец на территории школы

В Челябинске семилетний ребенок погиб при падении в открытый колодец на территории школы в поселке Федоровка. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию данной системы водоотведения. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - рассказали в ведомстве.

Также по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.