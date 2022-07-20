"Респект и уважуха": Путин позавидовал внуку Третьякова

Президент России Владимир Путин считает нематериальное наследие более весомым, чем финансовый капитал, который достается детям богачей в наследство.

Выступая на форуме Агентства стратегических инициатив, глава государства отметил, что крупные компании мирового масштаба, как правило, через три-четыре поколения после основания меняют собственника, тогда как "моральный капитал" авторитетных предков всегда останется с потомками. "Его не прогуляешь, не пропьешь", - отметил Путин.

Он привел пример: встречаются два человека, один просто богатый, а другой – Третьяков. Богатый спрашивает его: "ты хозяин Третьяковской галереи?". "Нет, - отвечает Третьяков. – Я внук основателя". "И все уже сразу понятно. Это же гораздо более ценно. Респект, как молодые говорят, и уважуха", - подытожил Путин.