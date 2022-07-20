В Тюменской области субсидируют затраты на оплату ЖКУ

В Тюменской области субсидируют затраты на оплату ЖКУ. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона, порог предоставления субсидии снижен с 1 июля 2022 года.

Субсидия предоставляется на шесть месяцев. Подать заявление можно через МФЦ, личный кабинет на Госуслугах, органы местного самоуправления по месту жительства.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя на прямой линии повышение коммунальных тарифов, отметил, что семьи не должны тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг больше 20% дохода.

С 1 июля 2022 года в Тюмени цены на ЖКУ выросли до 14,9%. В других муниципалитетах рост тарифа составил 3,4%.

Моор заявил, что практически все коммунальные ресурсы в Тюменской области стоят меньше фактической стоимости их производства. Кроме того, с 1 июля 2022 года снижен порог предоставления субсидии на оплату ЖКУ. Если расходы семьи превышают 20%, то на все превышение будет выплачиваться субсидия из бюджета.

"Никто из нуждающихся не останется без нашей помощи", - отметил губернатор.

Он также рассказал, что заключено 13 концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на сумму почти 29 млрд руб., из них порядка 24 млрд руб. средства концессионеров.

К централизованной системе водоснабжения подключат еще 15 населенных пунктов региона, что позволить обеспечить качественной водой еще более 33 000 человек.