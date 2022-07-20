На Южном Урале мэрию района обязали определить гарантирующую организацию для системы водоснабжения

В Челябинской области прокуратура через суд обязала администрацию Нагайбакского района определить гарантирующую организацию для централизованной системы холодного водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на протяжении длительного времени на территории Парижского сельского поселения не определена гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения. Из-за этого отсутствует контроль за состоянием работоспособности и рациональным использованием водозаборных скважин, а также обязанность по их содержанию и ремонту.

В апреле главе муниципального образования было внесено представление об устранении выявленных нарушений, но нарушения так и не были устранены. После этого прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие администрации Парижского сельского поселения незаконным и обязать администрацию Нагайбакского района определить гарантирующую организацию для централизованной системы холодного водоснабжения. Суд требования удовлетворил.