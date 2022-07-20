Группа детей из Югры застряла на острове Валаам. Эвакуировать их смогут только после завершения шторма

Группа детей из Югры застряла на острове Валаам в Карелии из-за шторма. Организаторы шлюпочного похода по Ладожскому озеру проигнорировали предупреждения синоптиков о надвигающемся шторме и предостережение прокуратуры о недопустимости водной прогулки до озера.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Карелия. По данным ведомства, организатором шлюпочного похода по Ладожскому озеру является "Союз морских пехотинцев" Югры. Группа состоит из 24 человек, из них 20 - дети, четверо - сопровождающие взрослые, в том числе руководитель "Союза морских пехотинцев". К Валааму группа отбыла 19 июля.

Отмечается, что маломерные суда могли отходить от берега лишь на три километра от берега. При этом высота волны не должна превышать 0,75 метров. В отношении руководителя шлюпочного похода возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Эвакуировать детей с острова Валаам на материковую часть пока невозможно - спасатели ждут завершения шторма на Ладожском озере.

По данным telegram-канала "Мегаполис Югра", в сплаве участвовали дети от 10 до 17 лет. Канал сообщает, что один из организаторов похода на шлюпках, инструктор-преподаватель "Союза морских пехотинцев Югры" Руслан Вышкурцев уже не раз попадал в медийное пространство из-за сомнительных педагогических приемов. Однажды он заставил ползать детей в грязи во время "марш-броска", при этом наступил одному ребенку ногой на голову и мокнул в грязь лицом.

А ранее во время летней экспедиции по Волге 25 детей, которые вместе с сопровождающими сплавлялись по реке на парусных и гребных лодках, едва не утонули - из-за сильного ветра и волн на реке две лодки перевернулись.