Суд прекратил дело против Хованского

Уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В начале июля сообщалось, что дело переквалифицировано: изменена часть статьи 205.2, которая вменяется блогеру (теперь он обвиняется просто в оправдании терроризма, а не в публичном оправдании терроризма). Эта часть статьи предусматривает более мягкое наказание, а также возможность вообще избежать реального наказания в связи с истечением срока давности.

Хованский был задержан в июне 2021 года по делу об оправдании терроризма из-за его песни о теракте на Дубровке. После задержания он был арестован на два месяца и отправлен в СИЗО. В апреле с блогера сняли ограничение на пользование интернетом, до этого арест был заменен ему на запрет определенных действий.

В ноябре прошлого года Хованский в открытом письме из СИЗО пожаловался на шантаж со стороны следствия. По его словам, следователи пришли к нему, не уведомляя адвокатов, и потребовали дать показания, что он пел песню про Норд-Ост в 2018 году, а не в 2012 году. Сам Хованский утверждает, что песня единственный раз исполнялась в 2012 году, то есть срок давности привлечения к ответственности за содержавшееся в ней оправдание терроризма уже истек.