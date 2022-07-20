Еврокомиссар заявил о подготовке ЕС к зиме без российского газа

Ближайшие одну или две зимы Евросоюз должен быть готов провести без российского газа, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа", - приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что страны ЕС, "чтобы продержаться", могут продлить работу своих АЭС и угольных станций.

Ранее глава международной нефтегазовой компании Shell Бен Ван Берден выразил мнение, что европейцам предстоит пережить тяжелую зиму.

Европу ожидает дальнейший рост цен на газ и, скорее всего, придется сильно экономить. За последний год европейские цены на газ выросли более чем на 400%.