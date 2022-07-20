"Кондишен шуровал как следует": Путин объяснил свой кашель после визита в Иран

Президент России Владимир Путин закашлял, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив в Москве. И тут же решил объяснить свое нездоровье.

"Вчера в Тегеране было очень жарко - плюс 38. А кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения", - пояснил глава государства.

Напомним, накануне Путин был с визитом в Тегеране, где провел переговоры с руководством Ирана, а также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.