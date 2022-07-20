Шесть новых автомобилей получили свердловские госавтоинспекторы

Сотрудникам полиции из экзаменационного подразделения УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области вручили партию новых служебных автомобилей.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, шесть новых автомашин «Лада» передали местные органы власти в рамках целевой программы, направленной на повышение качества предоставления госуслуг населению, уровня профессиональной подготовки водителей, безопасности дорожного движения, а также снижение аварийности на дорогах.

Ключи передавал министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.

"Все «Лады Весты», кроме одной, с механической коробкой передач. Они оборудованы дублирующими органами управления, системами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических занятий. В течение первого полугодия 2022 года сотрудниками УГИБДД принято более 20 тысяч экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий. Это существенно больше, чем за аналогичный период 2021 год", - отметил полковник Горелых.

За последние пять лет из областного бюджета выделено на нужды силовиков свыше 450 млн. рублей, в том числе 63 легковых автомобиля и 4 мотоцикла.

Автомашины с благодарностью принимали начальник Управления госавтоинспекции полковник полиции Алексей Спиридонов и руководитель профильного отдела УГИБДД подполковник полиции Иван Мальгин.