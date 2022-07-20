20 Июля 2022
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Экономика В России
Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития (2022) | Фото: Авилов Александр / Агентство &quot;Москва&quot;

Многие банки в России готовы попробовать исламский банкинг - Песков

Многие российские банки говорят, что готовы попробовать так называемый исламский банкинг, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

На форуме Агентства стратегических инициатив он рассказал президенту России Владимиру Путину о новом для страны формате. "Это что-то среднее между венчурным и кредитным финансированием", - отметил Песков. Он добавил, что в эту сторону готовы двигаться не только кредитные организации, но и венчурные фонды, например, Роснано.

Теги: исламский банкинг, дмитрий песков, роснано, венчурный фонд



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