Многие банки в России готовы попробовать исламский банкинг - Песков

Многие российские банки говорят, что готовы попробовать так называемый исламский банкинг, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

На форуме Агентства стратегических инициатив он рассказал президенту России Владимиру Путину о новом для страны формате. "Это что-то среднее между венчурным и кредитным финансированием", - отметил Песков. Он добавил, что в эту сторону готовы двигаться не только кредитные организации, но и венчурные фонды, например, Роснано.