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Экономика В России
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Путин – о турбинах для "Северного потока": "Может вернут, но отключат в какой-то момент"

Президент России Владимир Путин считает недобросовестную конкуренцию причиной санкций, которые Канада ввела в отношении "Газпрома", отказываясь возвращать турбину Siemens для работы газопровода "Северный поток".
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"Все просто. Здесь мотивы не политические, и даже не наша спецоперация на Украине. Канада сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок. Вот и все. И эта конкуренция на каждом шагу", - заявил президент, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив.

Он призвал обеспечить технологический суверенитет, поскольку теперь доверять Западу нельзя. "Сейчас говорят, что вернут одну машину. В каком состоянии вернут, какие параметры там? Может возьмут и отключат в какой-то момент. И все, встанет "Северный поток-1", - предположил Путин.

"Очень опасно погружаться в эту унизительную зависимость, она может быть опасна, если речь идет о военных технологиях", - заметил президент.

Теги: газпром, турбина, владимир путин, северный поток



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