Путин – о турбинах для "Северного потока": "Может вернут, но отключат в какой-то момент"

Президент России Владимир Путин считает недобросовестную конкуренцию причиной санкций, которые Канада ввела в отношении "Газпрома", отказываясь возвращать турбину Siemens для работы газопровода "Северный поток".

"Все просто. Здесь мотивы не политические, и даже не наша спецоперация на Украине. Канада сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок. Вот и все. И эта конкуренция на каждом шагу", - заявил президент, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив.

Он призвал обеспечить технологический суверенитет, поскольку теперь доверять Западу нельзя. "Сейчас говорят, что вернут одну машину. В каком состоянии вернут, какие параметры там? Может возьмут и отключат в какой-то момент. И все, встанет "Северный поток-1", - предположил Путин.

"Очень опасно погружаться в эту унизительную зависимость, она может быть опасна, если речь идет о военных технологиях", - заметил президент.