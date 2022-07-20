20 Июля 2022
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Политика Свердловская область
(2020) | Фото: zs74.ru

Кандидат в губернаторы Александр Демин передал избиркому документы для регистрации 

Кандидат в губернаторы Свердловской области от партии "Новые люди", депутат Госдумы Александр Демин сегодня передал в областной избирком документы на регистрацию на выборы. Как сообщили в комиссии, решение о регистрации кандидата примут в течении 10 дней.

Сам депутат в ходе брифинга припомнил резкие заявления ведущего Владимира Соловьева с его высказываниями о "центре мерзотной либероты". Демин отметил, что такая позиция неконструктивна, поскольку озвучивать подобную критику человек может только основываясь на собственном опыте. В противном же случае оценка журналиста выглядит поверхностно.

Напомним, что помимо Демина за кресло губернатора также хотят побороться Александр Каптюг из ЛДПР, Александр Ивачев из КПРФ, Андрей Кузнецов из партии "Справедливая Россия", а также нынешний глава региона Евгений Куйвашев от "Единой России", который предоставил в избирком все необходимые документы еще 15 июня.

Вся информация о кандидатах станет известна не позднее 5 августа, а главу региона на Среднем Урале будут выбирать уже 11 сентября этого года.

Теги: Демин, кандидат, губернатор, регистрация, избирком



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