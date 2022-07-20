Погибший на Украине племянник замминистра обороны РФ посмертно стал Героем России

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России погибшему во время специальной военной операции на Украине племяннику экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, гвардии капитану Адаму Хамхоеву посмертно присвоено звание Героя России, сообщает портал главы и правительства Ингушетии.

Он был тяжело ранен 19 мая при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника, от эвакуации отказался и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой. Военнослужащий погиб в ночь с 20 на 21 мая, после чего был доставлен на Родину и похоронен в Ингушетии на родовом кладбище.

Напомним, о гибели участника специальной военной операции, племянника заместителя министра обороны РФ и экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Адама Хамхоева в своём Telegram-канале рассказал 23 мая действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Во время исполнения служебного долга погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев. Парень закончил одно из лучших в России военных учебных заведений – Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир. Выражаю соболезнование заместителю Министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине", - написал Калиматов.

Говоря о погибшем, Калиматов назвал его "мужественным парнем", который "отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России".