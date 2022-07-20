20 Июля 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области начали принимать документы на региональные выплаты участникам спецоперации на Украине

В Челябинской области начался прием документов на предоставление единовременных выплат участникам спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

Губернатор Алексей Текслер утвердил соответствующий порядок. С заявлением и пакетом документов необходимо обращаться в управления социальной защиты. Выплаты будут осуществлять за счет средств областного бюджета.

"Единовременная выплата предоставляется, если обращение последовало до истечения одного года со дня получения увечья или установления инвалидности, а также если обращение за единовременной выплатой последовало до истечения одного года со дня гибели командированных лиц, волонтеров или военнослужащих", - рассказали в министерстве.

Напомним, в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера участники спецоперации на Украине получат единовременную выплату из бюджета региона. Размер единовременных выплат военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию или увечье составит 300 тыс. рублей. Если вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, наступит инвалидность, выплата составит 500 тыс. рублей. Для членов семьи погибших военнослужащих предусматривается выплата в размере 1 млн рублей на семью, а для членов семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тыс. рублей каждому из членов семьи.

Теги: спецоперация, военные, меры поддержки,



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