20 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В ДНР заявили, что итоговый трибунал пройдет после полного освобождения республики

Проведение итогового международного трибунала над украинскими военными преступниками возможно только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что логичным шагом будет участие представителей России в этом трибунале. Кроме того, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин анонсировал первый этап трибунала над иностранными наемниками и украинскими военнослужащими до конца лета. Сейчас идет активная работа над созданием устава военного трибунала.

Теги: днр, трибунал



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