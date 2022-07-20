Пышминский мэр, подозреваемый во взяточничестве, исчез из больничной палаты

Подозреваемый во взяточничестве глава Пышминского городского округа Виктор Соколов пропал из больничной палаты. Об этом сообщают "Вечерние Ведомости" со ссылкой на собственный источник. Несмотря на то, что палата находилась под круглосуточной охраной вооруженной полиции, градоначальнику удалось скрыться.

Напомним, что бывший глава местного полицейского управления Виктор Соколов слег в больницу из-за плохого самочувствия в тот момент, когда в его доме проходили обыски. У пышминского главы якобы было подозрение на инфаркт.

В то время, когда градоначальник находился в медучреждении, в его доме обнаружили имущество, которое могли ему дать в качестве взятки его подчиненные.

В региональных отделениях СКР и ГУ МВД ситуацию не комментируют.