Под Соледаром освобождено село Берестовое

Союзные войска освободили село Берестовое под Соледаром на северо-востоке ДНР, сообщает Штаб территориальной обороны Республики.

Как сообщают украинские телеграм-каналы, Владимир Зеленский поставил задачу Генштабу ВСУ удержать Донбасский фронт, поэтому туда спешно перебрасываются резервы. Этого требуют от него в Вашингтоне. Необходимо любой ценой удержать Донбасс до ноябрьских до выборов в Конгресс США, чтобы многомиллиардная помощь Украине не выглядела потраченной впустую.

Если же Донбасс будет Украиной потерян, это будет сильный удар по демократам, которых республиканцы обвиняют в пустой трате денег американских налогоплательщиков, в то время как в самих США огромные экономические проблемы. Ситуация для демократов на выборах оцениваются как весьма неблагоприятная.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова сообщил Зеленскому о тяжелой ситуации в Северске. ВСУ несут тяжелые потери, но в Киеве не разрешают отходить, чтобы это не было негативно воспринято в США.