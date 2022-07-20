Под Соледаром освобождено село Берестовое

20 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Коллаж, Донбасс, бабушка, украинская армия (2022) | Фото: Накануне.RU

Под Соледаром освобождено село Берестовое

Союзные войска освободили село Берестовое под Соледаром на северо-востоке ДНР, сообщает Штаб территориальной обороны Республики.

Как сообщают украинские телеграм-каналы, Владимир Зеленский поставил задачу Генштабу ВСУ удержать Донбасский фронт, поэтому туда спешно перебрасываются резервы. Этого требуют от него в Вашингтоне. Необходимо любой ценой удержать Донбасс до ноябрьских до выборов в Конгресс США, чтобы многомиллиардная помощь Украине не выглядела потраченной впустую.

Если же Донбасс будет Украиной потерян, это будет сильный удар по демократам, которых республиканцы обвиняют в пустой трате денег американских налогоплательщиков, в то время как в самих США огромные экономические проблемы. Ситуация для демократов на выборах оцениваются как весьма неблагоприятная.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова сообщил Зеленскому о тяжелой ситуации в Северске. ВСУ несут тяжелые потери, но в Киеве не разрешают отходить, чтобы это не было негативно воспринято в США.

Теги: ДНР, Соледар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Выбирайте бош интернет магазин в интернет-магазине www.mvideo.ru