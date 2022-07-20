20 Июля 2022
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ФК Амкар, стадион Звезда, Пермь (2018) | Фото: ФК &quot;Амкар&quot;

Бывшего игрока  "Анжи" и "Амкара" задержали в Москве

Бывшего игрока "Анжи", "Крыльев Советов" и "Амкара" Махача Гаджиева задержали по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, его остановили 18 июля на Тверской улице для проверки документов. Оказалось, что с декабря 2021 года бывшего футболиста разыскивают правоохранители.

Махач Гаджиев имеет две судимости по статье о мошенничестве. В 2016 и 2017 годах он получил условные сроки в четыре и два года соответственно. Оба дела касались фиктивного трудоустройства в органы дагестанского МВД — Гаджиев устраивался туда на работу, получал зарплату, но на службу не выходил.

Полузащитник Махач Гаджиев перешел в пермский "Амкар" в июле 2013 года из симферопольской "Таврии". Играл меньше года - до 1 января 2014 года. Сыграл 10 матчей.

Теги: Махач Гаджиев, Амкар, задержание, мошенничество



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