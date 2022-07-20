Путин осудил "золотой миллиард" за "грабеж других народов"

Президент России Владимир Путин сегодня на форуме АСИ заявил о несправедливости модели тотального доминирования "золотого миллиарда", которую, как он считает, продвигает Запад. При этом глава государства не считает, что черты такой модели с делением людей на первый и второй сорт присущ России.

"Модель тотального доминирования "золотого миллиарда" несправедлива. Людей эта модель делит на первый и второй сорт. Эта модель является расистской и неоколониальной. Она приобретает признаки тоталитаризма. Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", - заявил Путин.

Он полагает, что позиции свои "золотой миллиард" достиг "за счет грабежа других народов".

"Но в истории наступает новый этап. В новых моделях человек становится не средством, а целью. Важнейшая часть суверенитета – гражданское общество. Нужно совершенствовать механизмы народовластия, прямой демократии", - заключил президент.