Банки будут оценивать клиентоориентированность девелоперского продукта при определении ставки проектного финансирования

Девелоперы предполагают, что ставки по проектному финансированию в скором времени будут зависеть от маркетинговой стратегии жилого комплекса. Такое предположение выдвинули эксперты одного из крупнейших застройщиков Свердловской области – компании «Атомстройкомплекс».

"Мы отмечаем, насколько выросла экспертность банков в сфере строительства с момента старта работы со счетами эскроу", – считает Надежда Абакумова, зам. директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс».

Эксперт отмечает, что кредитные учреждения начинают активно работать с исследованиями и анализировать данные, получаемые с маркетплейсов, проводя анализ - какие объекты лучше продаются. Также анализируют клиентские предпочтения и соответствие им девелоперских продуктов и учитывают эти данные при оценке проектов, заявляемых на получение проектного финансирования.

"Вполне реальным видится вариант развития событий, при котором банки будут оценивать клиентоориентированность девелоперского продукта, его маркетинговую составляющую при определении ставки проектного финансирования", - считает Надежда Абакумова.

В пресс-служба компании «Атомстройкомплекс» Накануне.RU сообщили, что к такому варианту развития событий компания готова. Специалисты АСК уже несколько лет проводит собственные исследования потребительских предпочтений и пользуются полученными результатами при формировании концепций новых объектов.

Например, недавно компания опубликовала динамику изменений результатов исследований потребительских предпочтений за 2019 и 2022 годы, которые показали рост запросов на качественную вентиляцию, шумоизоляцию в домах, а также рост внимания к таким критериям при выборе новостройки, как безопасность, архитектура и благоустройство. Выявив эти запросы с помощью исследований, «Атомстройкомплекс» разработал новые решения и внедрил их в практику к тому моменту, как запросы стали массовыми и сформировали тренды.