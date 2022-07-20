ФАС предлагает запретить согласованное повышение цен компаниями больше чем на 30% за два месяца
ФАС предлагает ввести запрет на согласованные действия хозсубъектов, приводящие к необоснованному повышению цен.
"Речь идет о повышении цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней, которые будут фиксироваться Минэкономразвития РФ, заключение которого будет направляться в правительство РФ. На основании поручения правительства РФ служба будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен", - говорится в сообщении антимонопольной службы.
Для начала сговорившиеся компании будут предупреждать.
"Разработанный ведомством законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение предпринимателей и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках", - полагают в ведомстве.