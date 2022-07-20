20 Июля 2022
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Экономика В России
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: business-class.su

ФАС предлагает запретить согласованное повышение цен компаниями больше чем на 30% за два месяца

ФАС предлагает ввести запрет на согласованные действия хозсубъектов, приводящие к необоснованному повышению цен.

"Речь идет о повышении цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней, которые будут фиксироваться Минэкономразвития РФ, заключение которого будет направляться в правительство РФ. На основании поручения правительства РФ служба будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Для начала сговорившиеся компании будут предупреждать.

"Разработанный ведомством законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение предпринимателей и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках", - полагают в ведомстве.

Теги: фас, сговор, законопроект



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