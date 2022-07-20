Площадь лесных пожаров в Югре выросла до 1,2 тысяч гектаров

В Югре на сегодняшний день действует 22 лесных пожара на площади 1233,9 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов.

Семь из них локализованы на площади 587 га, ландшафтные пожары отсутствуют.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов, сегодня в автономном округе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 164 лесных пожара площадью 5401,16 га и 55 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5374,8 га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства авиалесоохраны Югры.