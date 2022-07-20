20 Июля 2022
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Экономика В России За рубежом
Коллаж, майнинг-ферма, биткоин, производство (2021) | Фото: Накануне.RU

На майнинг биткоинов уходит 0,15% мировой электроэнергии

Майнинговые фермы становятся заметным энергопотребителем в масштабах планеты, также становится заметен их углеродный след.

По данным исследования Bitcoin Mining Council (ВМС), на который ссылается РБК, на добычу биткоина уходит 0,15% мирового электричества. Это примерно как потребление электроэнергии всей индустрии компьютерных игр или глобальный расход на праздничное освещение.

На майнинг приходится 0,086% общих выбросов углекислого газа в атмосферу.

Рост отрасли продолжается. Только за один прошедший год энергопотребление майнинга выросло на 63%. При этом майнинг можно назвать довольно "зеленым" сектором: почти 60% энергии потребляется из возобновляемых источников. Растет эффективность сети (на 46% за год), а также сложность добычи биткоина(на 137% за год).

Ранее сообщалось, что из-за майнинга "проваливается" электроснабжение отдельных регионов (например, несколько губернаторов дальневосточных регионов в России жаловались на такое явление) или даже стран (с подобным столкнулась Швеция).

А на днях в подмосковном Домодедово ограбили крупную майнинговую ферму, которая потребляла электричества как небольшой поселок.

Теги: майнинг, биткоин, криптовалюта, электричество



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