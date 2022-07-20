Медведев задумался о грехах России

Экс-президент РФ, а ныне – зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задумался о грехах России. Он насчитал их 11 и привёл список в своём Telegram-канале.

Пост он озаглавил так: "Наши грехи (в чём виновата Россия)". Среди того, "в чём виновата Россия", - безумное подорожание бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников, рост цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах, провоцирование введения «адских санкций» против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям.

"Список открытый. Пополняется", - говорит Медведев.