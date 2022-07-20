20 Июля 2022
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Знак &quot;Дорожные работы&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Строители на несколько дней перекроют движение на Сибирском тракте

Строители продолжают работы на развязке у Сибирского тракта. В связи с этим с 30 по 4 августа на пересечения переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом будут временно перекрывать следующие участки:
  • с 07:00 до 20:00 30 июля 2022 года закрытие правого поворота с Сибирского тракта на путепровод на улице Комсомольской;
  • с 23:00 31 июля по 05:30 1 августа 2022 года и с 23:00 1 августа по 05:30 2 августа 2022 года закрытие Сибирского тракта в сторону центра перед улицей Комсомольской;
  • с 23:00 2 августа по 05:30 3 августа 2022 года и с 23:00 3 августа по 05:30 4 августа 2022 года закрытие Сибирского тракта из центра после улицы Комсомольской.

В этот период ООО "АльмакорГруп" будет проводить монтаж мостовых балок над проезжей частью.

Для удобства автовладельцев в информационной карте содержатся актуальные сведения обо всех дорожных работах, проводимых в Екатеринбурге.

Теги: Сибирский тракт, движение, балки



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