20 Июля 2022
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Политика За рубежом
Венгрия, флаг (2018) | Фото: flickr.com/Neilhooting

Венгрия призвала ЕС вспомнить о христианстве

Венгерский парламент принял резолюцию, призывающую ограничить полномочия Европарламента и пересмотреть политику ЕС в части уважения национального суверенитета. Об этом сообщает Associated Press.
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В документах ЕС предлагается зафиксировать понятие "христианских корней и культуры" как основы европейской интеграции.

"Европейскую демократию необходимо вывести из тупика, в который ее завел Европарламент", – говорится в резолюции.

Странам нужно дать полномочия накладывать вето на любой закон, предложенный на уровне ЕС, исключить из договоров ЕС цель еще большей интеграции стран-членов и запретить ЕС брать новые долги, считают в Будапеште. Кроме того, отмечается, что санкционная политика ЕС обернулась против него самого.

В мае 2022 года в своей инаугурационной речи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что христианство и национальная политика – это не прошлое, а будущее Европы.

В настоящее время ЕС удерживает средства и продолжает блокировать выделение Венгрии финансовых средств из фондов восстановления экономики после ковида. В Брюсселе считают, что Будапешт не соблюдает стандарты ЕС в отношении верховенства закона и антикоррупционных мер. Особенно не нравится то, что Венгрия запретила пропаганду половых извращений среди несовершеннолетних: запрещена информация о содомских связях и "смене пола" в учебных материалах и телевизионных передачах, предназначенных для детей до 18 лет.

Европарламент принял резолюцию, в которой осудил закон и потребовал от стран ЕС и Еврокомиссии заставить Будапешт отменить его. Также из-за этого закона Еврокомиссия подала на страну в Европейский суд. Если Венгрия проиграет в суде ЕС, что весьма вероятно, на нее могут быть наложены финансовые санкции.

В прошлом году Орбан сказал, что это внутренне дело Венгрии и "брюссельским бюрократам вообще нечего здесь делать".

На этой почве у Еврокомиссии сложные отношения также с Польшей, которая тоже обвиняется в несоблюдении верховенства права, которое должно включать пропаганду извращений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что навязанные из Брюсселя требования начинают надоедать и мешать странам ЕС "выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, со своей религией". ЕС же просто "пристает" к венграм по поводу пропаганды извращений.

Историк Андрей Фурсов подчеркивает, что Европа показательно отказалась от своих корней, исключив из конституции ЕС упоминание о христианстве.

"В конституции Евросоюза ничего не говорится о христианстве, а ведь оно — один из корней европейской цивилизации, который рубят атлантисты-глобалисты. Другой корень — национальное государство. Рубят и его", - написал Фурсов.

Примечательно, что зарождение уникальной западноевропейской цивилизации, которое, как признают многие западные авторы (Самюэль Хантингтон, Освальд Шпенглер, Морис де Вульф и др.), случилось в IX веке, произошло в значительной степени на почве разногласий в христианстве, прежде всего роли римского епископа. С этого времени на Западе появились свои императоры, отдельные от византийских, а Запад начал осознавать себя отдельной империей, противостоящей византийской.

Теги: Венгрия, ЕС, Европа



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