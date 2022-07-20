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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Виталий Бережной (2021) | Фото: Тюменский областной суд

Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменки написал письмо Владимиру Путину

Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменки Насти М. Виталий Бережной написал обращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на письмо президенту сообщают местные СМИ. Помимо президента получателями письма указаны главы ФСБ, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры России.

Обвиняемый утверждает, что якобы во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки.

"Отсутствие следов настоящего убийцы ребенка не устраивало СК, поскольку показало бы в очередной раз их неспособность оперативно раскрывать и расследовать преступления. Тогда они решили использовать имеющиеся в их ведении ресурсы, а именно ФГКУ "Судебно-экспертный центр СК Российской Федерации", и попросили экспертов этого учреждения сотворить чудо", — заявляет Бережной.

По его словам, образцы с тела Муравьевой были отобраны в единственном экземпляре 19 августа в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Бережной утверждает, что две экспертизы в Тюмени не нашли его ДНК, а экспертиза, сделанная в Москве, нашла. Он считает, что результаты подстроили в угоду следователям, а выявленного количества ДНК не было в достаточном количестве, чтобы доказать вину Бережного.

Также подозреваемый утверждает, что якобы в отделении полиции на Тульской его пытали током. По этой причине он был в разорванных шортах и растянутой футболке. По словам Бережного ему также угрожали, что в случае отказа от показаний с его близкими "произойдет несчастье". В письме он назвал имена четырех сотрудников полиции, якобы пытавших его и назвал их "зверями", которые "пострашнее тех, на кого они охотятся", испытывающими удовольствие от пыток.

В завершение письма Бережной указал, что дети в Тюмени пропадают более 25 лет, и сделал предположение, что дела не раскрыты, потому что к их исчезновениям могут быть причастны правоохранители.

Как сообщало Накануне.RU, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщают, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Во время разговора с правоохранителями - хладнокровно и цинично рассказал о преступлении. Запись разговора попала на видеорегистратор. Сам Бережной свою вину начал отрицать и утверждает, что показания дал под пытками.

Теги: экспертиза, петиция, фальсификация, Виталий Бережной, Настя М, убийство



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