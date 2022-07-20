20 Июля 2022
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Армия и ВПК В России
военный билет (2012) | Фото:

Контрактник через суд добивается аннуляции статуса "склонен к предательству" за отказ участвовать в спецоперации

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрит иск рядового Захара Кукаренко. Он отказался участвовать в военной спецоперации РФ на Украине, после чего был уволен, а в его военном билете появилась запись: "Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины в 2022 году", пишет издание "Аргументы и факты. Рязань".

Кукаренко в исковом заявлении отмечает, что ему стало труднее устроиться на работу, и требует аннулировать запись.

Представитель истца заявил: "Считаем эту печать абсолютно незаконной и нарушающей права военнослужащего. Будем требовать эту запись аннулировать".

Теги: контрактная служба, военная спецоперация, военный билет



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