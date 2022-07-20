Контрактник через суд добивается аннуляции статуса "склонен к предательству" за отказ участвовать в спецоперации

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрит иск рядового Захара Кукаренко. Он отказался участвовать в военной спецоперации РФ на Украине, после чего был уволен, а в его военном билете появилась запись: "Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины в 2022 году", пишет издание "Аргументы и факты. Рязань".