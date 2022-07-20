В Челябинске автомобиль сбил девушку на электросамокате

В Челябинске водитель Kia Rio сбил 17-летнюю девушку на электросамокате, которая ехала на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла днем 19 июля на улице Блюхера. Автомобиль наехал на девушку на электросамокате "Whoosh", когда она двигалась по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения транспортного средства.

Девушка получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение.