20 Июля 2022
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Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

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Политика В России Украина
(2015) | Фото: kremlin.ru

Географические задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву западных вооружений, - Лавров

Географические задачи российской спецоперации на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву западных вооружений, теперь это не только ДНР и ЛНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - отметил глава МИД РФ в интервью РИА Новости и RT.

По его словам, если Запад продолжить "накачивать" Украину дальнобойным оружием, например, HIMARS, географические задачи отодвинутся от нынешней линии еще дальше.

Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину, заявил ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Известно, что у Украины немного пусковых установок для данного вооружения, но, тем не менее, ракеты представляют собой очень серьезную угрозу как для военных, так и для гражданских объектов. Подобное вооружение, при условии его использования из прифронтовых районов, способно ударами накрыть 80% территории соседней Белоруссии до Витебской области, они могут ударить по Крымскому полуострову и достать до значительной части территории на юго-западе России.

Теги: спецоперация, украина, лавров



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