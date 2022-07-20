20 Июля 2022
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МЧС, спасатель, катер (2017) | Фото:ГУ МЧС России по Курганской области

В Карелии группу детей отправили в поход на шлюпках в шторм

В Карелии прокуратура проводит проверку опасного шлюпочного похода с участием детей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общественная организация "Союз морских пехотинцев" Ханты-Мансийского автономного округа организовала шлюпочный поход по Ладожскому озеру. В составе группы было 20 детей, а также четверо сопровождающих, в том числе и руководитель организации.

Организаторы проигнорировали правила пользования маломерными судами и направились к острову Валаам, хотя клубные судна имели разрешение отплывать от берега только на три километра.

Дети по-прежнему находятся на острове Валаам, решается вопрос об их эвакуации.

В отношении руководителя шлюпочного похода может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Теги: карелия, дети, шлюпки



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