В Карелии группу детей отправили в поход на шлюпках в шторм
В Карелии прокуратура проводит проверку опасного шлюпочного похода с участием детей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, общественная организация "Союз морских пехотинцев" Ханты-Мансийского автономного округа организовала шлюпочный поход по Ладожскому озеру. В составе группы было 20 детей, а также четверо сопровождающих, в том числе и руководитель организации.
Организаторы проигнорировали правила пользования маломерными судами и направились к острову Валаам, хотя клубные судна имели разрешение отплывать от берега только на три километра.
Дети по-прежнему находятся на острове Валаам, решается вопрос об их эвакуации.
В отношении руководителя шлюпочного похода может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.