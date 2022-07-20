20 Июля 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Ярослав Постников (2022) | Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени арестован майор полиции по обвинению в убийстве

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу 37-летнего майора юстиции, начальника отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России "Тобольский" Ярослава Постникова, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Его обвиняют в убийстве по неосторожности.

В ночь на 17 июля 2022 г. обвиняемый в СНТ "Медик" во время пьяной ссоры избил своего родственника. Потерпевший скончался от тупой травмы живота во второй областной больнице в 7.00.

"По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО сроком на месяц и 29 суток, до 16 сентября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Теги: майор, арест, убийство



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