В Тюмени арестован майор полиции по обвинению в убийстве

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу 37-летнего майора юстиции, начальника отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России "Тобольский" Ярослава Постникова, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Его обвиняют в убийстве по неосторожности.

В ночь на 17 июля 2022 г. обвиняемый в СНТ "Медик" во время пьяной ссоры избил своего родственника. Потерпевший скончался от тупой травмы живота во второй областной больнице в 7.00.

"По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО сроком на месяц и 29 суток, до 16 сентября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.